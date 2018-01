Das atmosphärische Adventure The Vanishing of Ethan Carter erscheint noch im Januar für Xbox One. Im amerikanischen Microsoft-Store ist das Spiel nun offiziell gelistet. Als Release-Datum wird der 19. Januar 2018 angegeben. Der Preis liegt bei 19,99 Dollar.

The Vanishing for Ethan Carter erschien ursprünglich bereits 2014 für PS4 und PC. Das Spiel reiht sich in das als "Walking Simulator" betitelte Adventure-Genre ein. Das bedeutet der Fokus liegt auf dem Erkunden der Spielwelt, auf Rätseln und der Mystery-Geschichte.

Ihr übernehmt die Rolle von Paul Prospero. Der Detective erhält eine merkwürdige Nachricht von Ethan Carter, der sich in großer Gefahr befindet. Die Suche nach dem Jungen gestaltet sich äußerst düster, atmosphärisch und spannend. Die sehr gut geschriebene Story motivierte uns über das gesamte Spiel hinweg und erinnert an vielen Stellen z.B. an die Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft oder die Serie Twin Peaks. In unserem Test bekam das Spiel mit 80 Punkten eine gute Wertung.

3D-Grafik im Wandel der Zeit - Texturen in The Vanishing of Ethan Carter ansehen

4K und realistische Grafik dank Xbox One X Enhanced

Etwa ein Jahr nach dem ursprünglichen Release auf dem PC veröffentlichten die Entwickler von The Astronauts mit der PS4-Version die Redux-Edition. Für diese wurde das gesamte Spiel von der Unreal Engine 3 auf die deutlich hübschere Unreal Engine 4 portiert, weswegen das Mystery-Adventure auch weiterhin beeindruckend schön aussieht.

Microsoft gibt dem Spiel im Shop auch das Xbox One X Enhanced-Siegel, wir gehen also davon aus, dass es sich bei der Xbox-Version um eine grafisch verbesserte Redux-Fassung handelt. Um die dichte Atmosphäre noch besser genießen zu können, gibt es außerdem einen Free Roam-Modus, in dem ihr in aller Ruhe durch die detaillierte Welt spazieren könnt.