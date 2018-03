The Walking Dead: Our World - Gameplay-Trailer enthüllt Details & Parallelen zu Pokémon GO

The Walking Dead: Our World lässt uns "in der echten Welt" gegen Zombies aka Walker kämpfen. Soll heißen: Wir bekommen es hier mit einem Augmented Reality-Ableger des Serien-Franchises für Mobilgeräte zu tun. Der orientiert sich offensichtlich stark an Pokémon GO und setzt auf viele ähnliche Elemente. Nachdem der erste Live Action-Trailer tendenziell eher skeptische Fans hinterlassen hat, gibt es jetzt einen neuen Trailer mit ersten Gameplay-Endrücken.

Neuer Trailer zeigt Parallelen zu Pokémon GO ...

Offenbar teilt sich The Walking Dead: Our World mit Pokémon GO nicht nur die AR-Grundlage. Das Augmented Reality-Spiel übernimmt auch noch einige andere Elemente. So basiert die Karte im Zombie-Shooter ebenfalls auf Google Maps und sieht dementsprechend auch innerhalb des Spiels der Kartenansicht in Pokémon GO sehr ähnlich.

... und Unterschiede:

In Pokémon GO werfen wir Pokébälle, um die kleinen Taschenmonster zu fangen. Davon dürften sich die Zombie-Walker in The Walking Dead: Our World allerdings ziemlich unbeeindruckt zeigen. Darum schnappen wir uns allerlei Waffen wie Maschinengewehre oder Katanas, um ihnen eigenhändig den Garaus zu machen.

Das tun wir zum Teil an der Seite bekannter Charaktere wie Rick, Daryl oder Michonne, und zwar offenbar stets aus der First Person-Perspektive. Dabei können wir diverse Dinge einsammeln und mit der Zeit natürlich auch Stufen aufsteigen, um unsere Chancen zu verbessern.

Release-Termin & Gameplay-Trailer

Einen offiziellen Releasetermin gibt es noch nicht, aber im Trailer steht, es sei "bald" soweit. Seht euch das Gameplay an:

Wie findet ihr das Spiel, jetzt, wo man mehr davon sehen kann?

