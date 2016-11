The Walking Dead: Season 3 - Telltale kündigt Release von »A New Frontier« für 20. Dezember an

The Walking Dead: Season 3

Nachdem das ursprüngliche Release-Datum im November für The Walking Dead: A New Frontier gekippt wurde, klopft das Erfolgsteam von Telltale Games nun mit einem neuen Termin an unserer Tür: Am 20. Dezember soll der virtuelle Überlebenskampf gegen Zombies und Mitmenschen auf PC, PS4, Xbox One und den Last Gen-Konsolen endlich weitergehen und uns an die Seite eines altbekannten Charakters stellen.

The Walking Dead Season 3 - E3 2016 Gameplay-Trailer zum Zombie-Adventure

Clementine, die wir bereits in Staffel 1 kennenlernen durften, wird laut erstem Trailer offenbar nach der zweiten nun auch in der dritten Season eine Hauptrolle übernehmen. Welchen Gefahren sich das mittlerweile (fast) erwachsene und durchaus wehrhafte Mädchen stellen werden muss, wissen wir hingegen noch nicht.

Freut ihr euch auf die dritte Staffel? Oder habt ihr genug von den Telltale-Adventures?