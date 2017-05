Am 30. Mai steigt das Staffelfinale der dritten Season von The Walking Dead.

Alle Fans der The-Walking-Dead-Episodenspiele haben gespannt auf die Bekanntgabe der finalen Episode für die laufende dritte Staffel gewartet. Und jetzt hat Entwickler Telltale den Release-Termin verraten. Die fünfte und damit letzte spielbare Folge von The Walking Dead: Season 3 heißt "From the Gallows" und erscheint am 30. Mai 2017 für PS4, Xbox One, iOS und Android.

"From The Gallows" bringt damit die Ereignisse von "A New Frontier", in der hauptsächlich Clementine, Javier und die weiteren Charaktere im Mittelpunkt stehen, zum Abschluss. Wie von den Episodenspielen gewohnt haben die in den vorherigen Folgen getroffenen Entscheidungen und Beziehungen zu anderen Charakteren Auswirkungen auf das Ende der Staffel.

Telltale hat zudem einen Trailer zum Staffelfinale von The Walking Dead Season 3 veröffentlicht, wir haben ihn unter dieser News verlinkt.