The Witcher 3 - Geralt von Riva noch 2018 mit Gastauftritt in einem anderen Spiel

Auch wenn kein weiterer Teil der Witcher-Reihe mit Geralt von Riva geplant ist, könnte er noch in diesem Jahr einen Gastauftritt an anderer Stelle bekommen. Den Hinweis darauf liefert Macin Momot, seines Zeichens Community Manager bei CD Projekt Red. Auf Twitter teasert er genau diese Cameo an.

""Was wenn Geralt The Witcher zum ersten Mal verlässt, um einen Auftritt in einem kommenden Spiel später dieses Jahr zu haben?""

Geralt in Soul Calibur 6?

Einen Hinweis welches Spiel er meint, gibt Momot leider nicht. Allerdings deuten die Zeichen der Branche stark in eine Richtung. Ende 2018 erscheint nämlich Soul Calibur 6. Die Beat'em Up-Reihe hat in der Vergangenheit schon oft mit Gastauftritten fremder Charaktere geglänzt. Beispielsweise haben schon Darth Vader, Yoda, Ezio Auditore oder Link den ein oder anderen Kampf in älteren Soul Calibur-Teilen aufgenommen.

What if Geralt was going to step out of the @witchergame for the very first time to make an appearance in one of the upcoming games later this year? pic.twitter.com/dMTn1Im6HD — Marcin Momot (@Marcin360) March 6, 2018

Einen weiteren Hinweis in diese Richtung bildet eine anonyme Quelle, von der Letsplayvideogames schon vor Monaten diese Information erhalten haben will. Mit dem Teaser von Momot bestätigt sich der Leak gewissermaßen. Außerdem hat Bandai Namco, Entwickler und Publisher von Soul Calibur 6, bereits The Witcher 3 in Europa veröffentlicht und pflegt daher enge Beziehungen mit CD Projekt Red.

Alternativ wäre ebenso ein Gastauftritt in Monster Hunter World denkbar. Hier bekam unter anderem Aloy, die Protagonistin aus Horizon Zero Dawn ein Rüstungsset.

Momentan arbeitet CD Projekt Red an ihrem neuen Projekt Cyberpunk 2077. Dieses soll den Entwicklern nach noch ambitionierter werden, als das ohnehin schon beeindruckende The Witcher 3. Wann das SciFi-Rollenspiel erscheint ist bisher unbekannt. Womöglich wird es aber auf der diesjährigen E3 erste spielbare Szenen zu sehen geben.

In welchem Spiel von 2018 würdet ihr Geralt gerne sehen?