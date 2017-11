Mit der hohen Leistung der Xbox One X kommen für viele Spiele mehr Möglichkeiten in der grafischen Darstellung. Viele Entwickler veröffentlichen Updates um 4K-Unterstützung oder höhere Framerates zu ermöglichen.

The Witcher 3: Wild Hunt profitiert aber auch ohne Updates von der höheren Leistung. Die ungepatchte Release-Version läuft auf der Xbox One X mit 60FPS. In stark bevölkerten Umgebungen sinkt die Framerate aber trotzdem auf sehr stabile 30FPS ab.

Als das amibtionierte Rollenspiel des polnischen Entwickler CD Projekt Red 2015 veröffentlicht wurde, waren mit der Xbox One nur mehr oder weniger stabile 30FPS bei einer Auflösung von 1600 x 900 möglich. Allerdings war die Framerate nicht limitiert. Erst mir späteren Updates wurde die Bildrate auf 30FPS beschränkt, um für mehr Stabilität zu sorgen.

Wenn ihr euch The Witcher 3: Wild Hunt also zum Release in der Retail-Fassung gekauft habt, könnt ihr das Spiel auf der neuen Microsoft-Konsole in 60FPS genießen, sofern ihr die Updates nicht herunterladet. Mit der digitale Version funktioniert das leider nicht, da sie sich automatisch auf dem neuesten Stand hält.

Zwar ist es im Endeffekt weniger praktisch als es zunächst klingt, immerhin müsst ihr auf sämtliche Updates und Verbesserungen verzichten, aber es demonstriert sehr anschaulich die Leistung der Xbox One X.

Wenn ihr wie vorgesehen alle Updates installiert habt, läuft das Spiel dennoch mit einer Limitierung auf 30FPS. CD Project Red hat bereits einen Patch angekündigt, mit dem The Witcher 3: Wild Hunt an die höhere Leistung der Xbox One X angepasst werden soll. Allerdings wird dieser höchstwahrscheinlich nichts an der Framerate ändern. Stattdessen bekommt ihr neben 4K-Unterstützung auch bessere Schatten, Ambient Occlusion und schärfere Texturen.