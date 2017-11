Xbox One X - Alles Wichtige zum Release von Microsofts 4K-Konsole

Microsoft veröffentlicht mit der Xbox One X am 7. November die bis dato stärkste Heimkonsole. Auf der E3 2016 noch als "Project Scorpio" angekündigt, will die X nun für das bislang technisch fortschrittlichste Spieleerlebnis sorgen. Starke Hardwarekomponenten sollen unter anderem 4K-Gaming mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde möglich machen, das Gehäuse der Konsole ist dabei allerdings kleiner - und schwerer- als das der Xbox One S, die seit 2016 auf dem Markt ist.

Hardwaretechnisch bietet die Xbox One X eine Menge Potential, das Spiele-Lineup - zumindest das, was neue Titel betrifft - ist allerdings stark ausbaufähig. Immerhin gibt es eine ganze Reihe für die X angepasste Titel ("Für Xbox One X optimiert" oder "Enhanced"), die nachträglich mit 4K-Updates ausgestattet werden.

Dieser Artikel soll euch zum Launch der Konsole als Hub für unsere Xbox One X-Artikel und -Videos dienen. Hinter den untenstehenden Links findet ihr alle wichtigen Infos zur neuen 4K-Konsole, den Enhanced-Spielen, einen Hardware-Test und etliches mehr.

Wir sagen: Herzlich Willkommen, Xbox One X!