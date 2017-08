The Witcher - Malbuch für Erwachsene kommt im November 2017

CD Projekt Red veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics ein Malbuch für Erwachsene für The Witcher. Darin findet ihr ihr etliche Schwarz-Weiß-Illustrationen mit vielen bekannten Gesichtern wie Geralt, Ciri, Triss, Yennefer und Shani sowie diversen Feinden in einer Vielzahl von Settings.

Die Illustrationen sind dabei von der kompletten Serie - also The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt - inspiriert, am Malbuch arbeiteten unter anderem Künstler wie Marianna Strychowska (die auch das Cover entwarf), Yu-Chen Tang und Scott Wade mit.

Das Malbuch ist bereits vorbestellbar und soll am 1. November scheinen, der Preis beträgt knapp 15 US-Dollar. Weitere Infos zum Malbuch sowie Vorbesteller-Links findet ihr auf der entsprechenden Produktseite von Dark Horse Comics.