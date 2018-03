CD Projekt Red hat sich mit der The Witcher-Reihe einen internationalen Ruf erarbeitet, der seinesgleichen sucht. Aktuell arbeitet der Entwickler an Cyberpunk 2077, dem nächsten großen Wurf, der den Erfolg von The Witcher 3 im Idealfall noch toppen soll. Währenddessen wächst das Unternehmen stetig weiter: CD Projekt Red hat jetzt angekündigt, in Breslau ein neues Studio zu eröffnen, das ebenfalls an Cyberpunk 2077 bastelt. (via Dualshockers)

Für Cyberpunk 2077: Neues CD Projekt Red-Studio in Breslau

CD Projekt Red arbeitet nun mit vereinten Kräften weiter an dem ambitionierten Projekt Cyberpunk 2077. 18 Mitarbeiter vom ehemaligen Breslauer Entwickler-Studio Strange New Things bilden den Kern der neuen Niederlassung. Gemeinsam mit dem Studio in Warschau und dem in Krakau arbeitet der Neuzugang an Cyberpunk 2077. Sämtliche Beteiligten zeigen sich äußerst zufrieden und zuversichtlich. Game Director Adam Badowski gibt Folgendes zu Protokoll:

"CD Projekt Red ist kein typischer Spieleentwickler – wir stellen Gamer, kreative Freiheit und Qualitäts-Spiele über das Geschäfte machen. Diese Leute teilen nicht nur unseren Ansatz, sondern denken wie der Rest des Teams, dass diese Haltung essentiell dafür ist, epische Videospiele zu erschaffen."

Cyberpunk 2077 hat immer noch kein Release-Datum

Bis es dann soweit ist und wir Cyberpunk 2077 endlich spielen können, dauert es wohl noch eine ganze Weile. Aktuell steht noch nicht einmal das genaue Releasedatum fest, vor 2019 rechnet aber niemand mit dem Spiel. Allerdings soll das neue RPG der The Witcher-Macher angeblich auf der E3 2018 vorgestellt werden.

Der Cyberpunk 2077-Erfinder hat bereits erklärt, dass der nächste Trailer "jede Menge Tod" zeige. Ansonsten heißt es, dass der Titel "noch ambitionierter als The Witcher 3" wird und es gibt auch Spekulationen über eine Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 für die Nachfolger von PS4 und Xbox One.

Was erwartet ihr von Cyberpunk 2077?