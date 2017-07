The Wolf Among Us & Borderlands - Telltale widerspricht Spekulationen um baldige Sequels

The Wolf Among Us-Fans warten sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. Gerade erst hatten sie wieder Hoffnung gefasst, dass eine Ankündigung kurz bevor stehen könnte – nur um jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Denn Telltale Games arbeitet wohl aktuell an keinem Nachfolger zum Episoden-Adventure von 2013. Dasselbe gilt für Tales from the Borderlands.

Die Spekulationen um eine zweite Staffel zu The Wolf Among Us erhielten neuen Aufwind, weil der Voice Actor Adam Harrington eine News-Ankündigung von Telltale Games für die Comic Con retweetet hatte. Job Stauffer, der PR-Chef von Telltale Games, äußert sich jetzt folgendermaßen dazu: Er sorge sich darum, dass sich die Fans zu große Hoffnungen in eine bestimmte Richtung machen könnten. Immerhin spreche Harrington auch Groot in den Guardians of the Galaxy-Episoden – auch wenn der natürlich nicht allzu viel zu sagen habe.

I worry about people getting their hopes up in the wrong direction. He may be of very few words, but Adam also voices Groot in our GotG. ;) — Job J Stauffer???? (@jobjstauffer) July 17, 2017

Allerdings versicherte Stauffer, dass Telltale dafür "töten würde", wieder mit dem The Wolf Among Us-Franchise zu arbeiten. Man ignoriere die Stimmen der Fans keineswegs.

Tales from the Borderlands - Borderlands 3 hat Vorrang

Schlechte Neuigkeiten hatte Stauffer auch für Fans von Tales from the Borderlands. Man liebe das Projekt von ganzem Herzen, doch für den nächsten Teil der Geschichte rund um Borderlands zeichne Gearbox verantwortlich. Das Studio arbeitet aktuell am zumindest inoffiziell angekündigten Borderlands 3.

As we've said before, we LOVE that project w/ all of our hearts, but the next entry in the @Borderlands story will be from @GearboxSoftware. — Job J Stauffer???? (@jobjstauffer) July 15, 2017

Ähnlich äußerte sich Stauffer bereits vor einigen Wochen im Rahmen einer Reddit-Fragerunde. Eine mögliche Fortsetzung zu Tales from the Borderlands rückt damit in weite Ferne.

Welches Telltale-Spiel braucht eurer Meinung nach ein Sequel?