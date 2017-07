Thimbleweed Park - Das Adventure wahrscheinlich in der nächsten Woche für die Switch angekündigt

Das Point'n'Click-Adventure Thimbleweed Park von Designer Ron Gilbert könnte schon bald für die Nintendo Switch angekündigt werden. Den mehr als eindeutigen Hinweis darauf gibt Gilbert selbst - in einem aktuellen Twitter-Eintrag.

Darin eingebunden ist nämlich ein Video, in dem Thimbleweed Park auf der Nintendo-Konsole läuft, zu sehen ist zudem die Touchscreen-Bedienung, mit der man unter anderem per Fingertipp verschiedene Aktionen auswählen oder das Menü bedienen kann.

Vague, cryptic, puzzling clue about our multiple Thimbleweed Park console announcements next week: https://t.co/gpmFwfMlKX