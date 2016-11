Titanfall 2

Titanfall 2 macht einen Heidenspaß und Respawn Entertainment kann sich über jede Menge positive Reviews zum Spiel freuen. Die Verkaufszahlen des Shooters blieben aber trotzdem hinter den Erwartungen zurück, insbesondere im Retail-Bereich. Was wohl nicht nur am Release-Fenster genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare liegt, sondern eventuell auch an der Veröffentlichung von Xbox One S und PS4 Pro. Peter Moore von Electronic Arts wischte derartige Bedenken allerdings beiseite, als er danach gefragt wurde. (via Gamesindustry)

Er sehe die Dinge eher langfristig: Wenn die Menschen in neue Hardware investieren, sei das im Endeffekt immer eine positive Sache für die gesamte Industrie. Als Videospiel-Executive kümmere er sich nicht so sehr darum, was diese Woche, diesen Monat oder dieses Quartal geschehe. Er freue sich vielmehr über die neuen Konsolen, die quasi zwischendurch frischen Wind in den Konsolen-Zyklus brächten. Die aktuelle Generation könne so länger bestehen.

Die veröffentlichten Verkaufszahlen von Titanfall 2 seien außerdem nur die Retail-Zahlen gewesen und gerade digitale Verkäufe würden in den letzten Jahren deutlich steigen, sagt Peter Moore. Desweiteren sei er sehr optimistisch, dass sich Titanfall 2 auch am traditionell verkaufsstarken Black Friday gut verkauft habe, da könne man sich seiner Meinung nach auf eine Überraschung gefasst machen. Auch die zeitliche Nähe zu Battlefield 1 sei kein Problem im Hinblick auf die guten Kritiken von Titanfall 2:

"Eine Sache, die wir unglaublich gut können, ist einen großartigen Titel wie diesen zu nehmen und viele weitere Jahre lang zu nutzen. Wir werden Titanfall 2 auf globaler Ebene noch für viele, viele Jahre verkaufen."

Wollen wir hoffen, dass er Recht behält. Der Titanfall 2-Multiplayer kann dieses Wochenende übrigens kostenlos ausprobiert werden.

