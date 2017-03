Torment: Tides of Numenera - PS4-Spieler klagen über Performance-Probleme, Patch ist in Arbeit

Torment: Tides of Numenera läuft bald flüssiger.

Wer Torment: Tides of Numenera in den letzten Tagen auf der PS4 gespielt hat, wurde nicht nur mit einer unglaublich komplexen Rollenspielwelt, sondern leider auch mit dem ein oder anderen Performance-Einbruch konfrontiert. Die Schmerzenschreie der Community haben mittlerweile auch das Entwicklerteam von inXile erreicht, die versprechen, dass sie fieberhaft an der Lösung der technischen Probleme arbeiten.

Zwar sind diese Performance-Einbrüche kein allzu großes Problem, die Torment: Tides of Numenera zu einem unspielbaren Albtraum machen, dennoch ist es schön zu hören, dass das Team an einer Lösung arbeitet.

Habt ihr eure Freizeit diesem Rollenspiel bereits anvertraut oder seid ihr noch skeptisch?