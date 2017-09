Travis Strikes Again: No More Heroes wurde im Rahmen der jüngsten Nindie Direct exklusiv für Nintendo Switch angekündigt. Das neue Actionspiel soll 2018 für die Nintendo-Konsole erscheinen, könnte jedoch früher oder später auch für andere Plattformen nachgereicht werden.

Darauf lässt zumindest eine Aussage von Entwickler Suda51 schließen. In einem Interview mit DualShockers wurde er gefragt, ob Travis Strikes Again exklusiv der Switch vorbehalten bleibt. Darauf antwortete er knapp: "Ja", schob direkt aber ein "vielleicht" hinterher. Hier scheint das letzte Wörtchen also noch nicht gesprochen zu sein.

Mehr Infos rückte Suda51 leider nicht raus, Besitzer einer PS4 oder Xbox One müssen sich also vorerst gedulden. Anbei noch einmal der Ankündigungstrailer.