Nintendo Switch

Nintendo schafft es kaum, der Nachfrage gerecht zu werden, wenn es um die Nintendo Switch geht. Das Gerät sei stets innerhalb von nur wenigen Stunden ausverkauft, berichtet GameStop-Senior Director of Merchandising Eric Bright gegenüber Forbes:

"Es übertrifft unsere Erwartungen. Wir wussten, dass es ein Produkt mit hoher Nachfrage sein würde, aber unsere Switch-Zuweisungen sind nicht innerhalb von Tagen ausverkauft, sondern in Stunden. "

"Die Nachfrage ist so hoch, dass die Konsumenten schnell reagieren müssen, wenn sie eine in die Finger kriegen wollen."

Mehr: Nintendo Switch - 1-2-Switch knapp 1 Mio. Mal verkauft & weitere Zahlen

Eric Bright erklärt außerdem, es sei nicht davon auszugehen, dass die Nachfrage beziehungsweise die Verkaufszahlen in absehbarer Zeit wieder sinken werden. Da die Nachfrage so hoch ist, musste Nintendo teilweise zu extremen Maßnahmen greifen und hat sich sogar in Unkosten gestürzt. Das verrät Nintendo gegenüber dem Wall Street Journal:

"Wir haben im März einige Switches sogar per Flugzeug transportiert, um unsere Kunden schneller bedienen zu können. Die Luft ist ein großer Profit-Drücker, weil es zusätzlich 5000 Yen pro Einheit [rund 40 Euro] kostet."

Der Aufwand scheint sich insgesamt zu lohnen, immerhin vermeldete Nintendo in seinem letzten Finanzbericht geradezu berauschende Zahlen. Demnach wurde die Nintendo Switch weltweit insgesamt über 2,74 Millionen Mal ausgeliefert – und das allein innerhalb des Monats März. The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat sich in der Nintendo Switch-Version kurioserweise sogar noch besser verkauft als die Konsole selbst.

Mehr: Nintendo Switch - Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen

Wie steht ihr zur Nintendo Switch? Konntet ihr eine ergattern?

Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch