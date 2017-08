Über viele Jahre hinweg schien sich in der FIFA-Reihe kaum etwas zu tun. Bis auf grafische Update und aktualisierte Kader blieben die einzelnen Ableger der Fußball-Simulation eher arm an Innovationen. Mittlerweile kam aber der Story-Modus "The Journey" dazu, der Frauen-Fußball hat Einzug gehalten und Fans von Hansa Rostock und Co. freuen sich über die Drittliga-Lizenz, die sich EA Sports für FIFA 18 gesichert hat.

Offenbar stecken also doch noch ein paar Überraschungen in der FIFA-Marke. Wir haben uns gefragt, welche Features denn noch in das Franchise eingebaut werden könnten und wollen dazu auch eure Meinung hören. Daher wollen wir von euch wissen, welche Dinge FIFA 18 im Idealfall ebenfalls haben sollte, damit ihr wirklich zufrieden seid.

Ein paar Neuerungen sind bereits in der Umfrage vorausgewählt, wir bitten euch aber, eure persönlichen Wünsche in die Kommentare zu schreiben, falls ihr sie nicht aufgelistet findet. Die Umfrage läuft bis zum 21. August und wir sind sehr gespannt, welche Ideen ihr für die FIFA-Reihe habt.

Los geht's!