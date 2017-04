Umfrage der Woche - Was wünscht ihr euch von Call of Duty: WW2?

Call of Duty: WW2 - Die Shooter-Reihe will zurück zu ihren Wurzeln.

Die Leaks und Spekulationen der vergangenen Wochen haben sich bestätigt: Call of Duty: WW2 spielt während des Zweiten Weltkriegs. Damit erfüllt der diesjährige Call of Duty-Ableger schon mal einen der größten Wünsche vieler Fans - aber eben nur einen. Daher wollen wir in unserer aktuellen Community-Umfrage von euch wissen, was ihr euch von Call of Duty: WW2 sonst noch wünscht.

Die GamePro-Redaktion hat sich übrigens bereits Gedanken dazu gemacht, ob der "back to the roots"-Ansatz des kommenden Call of Duty eine gute Idee ist. Der Reveal-Livestream zu Call of Duty: WW2 findet am 26. April 2017 um 19 Uhr deutscher Zeit statt.

Dann erhalten wir konkrete Anhaltspunkte dazu, wie viele Community-Wünsche der Shooter umsetzt. Erscheinen dürfte Call of Duty: WW2 wiederum im November 2017.