Umfrage der Woche - Welche Änderungen wünscht ihr euch für Destiny 2?

Mit dem ersten Destiny-Teil hat nicht jeder seinen Spaß gehabt, was manchmal an der kruden Story und manchmal am dürftigem Belohnungssystem des Spiels lag. Doch mit Destiny 2 konnten die Entwickler von Bungie eine Trendwende bringen und viele Kritikpunkte angehen. In unserem Test sprechen wir bei Destiny 2 von einer versöhnlichen Fortsetzung.

Das soll allerdings nicht heißen, dass Destiny 2 keine Probleme hat. Die hat das Spiel durchaus und es gibt auch weiterhin jede Menge Design-Entscheidungen, die nicht jeder Fan nachvollziehen kann. Warum Shader jetzt Consumables sind oder warum der Endkampf gegen Ghaul so unspektakulär ist, will nicht jeder Spieler verstehen.

Daher wollen wir da ein bisschen ins Detail gehen und von euch wissen, welche Dinge euch an Destiny 2 weiterhin stören und wo definitiv noch Verbesserungsbedarf besteht. Wir haben eine Vorauswahl an Beschwerden getroffen, bitten euch aber darum, eure ganz persönlichen Eindrücke in die Kommentare zu schreiben.

Was könnte Destiny 2 noch besser machen?