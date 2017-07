Im Mai 2017 gab Sony bekannt, inzwischen rund 26 Millionen PS Plus-Kunden zu verbuchen - auf den ersten Blick eine beeindruckende Zahl, der allerdings insgesamt über 70 Millionen "monatlich aktive" PSN-Nutzer gegenüberstehen. Folglich formulierte Sony für sich das Ziel, das Image und die Inhalte des kostenpflichtigen Service zu verbessern, um weiter neue Kunden zu gewinnen. Eine erste Konsequenz dieser Qualitätsoffensive schien sich im PS Plus-Lineup für den Juni 2017 zu äußern.

Während die Gratis-Spiele in den Monaten zuvor teils heftig kritisiert wurden, da oftmals unbekannte Indie-Titel im Mittelpunkt standen, sammelte Sony mit Life is Strange und Killing Floor 2 kräftig Sympathiepunkte. Rund vier Wochen später dann die große Überraschung: Das PS4-exklusive Until Dawn führt das PS Plus-Lineup für den Juli 2017 an - massig positive Kommentare bei YouTube, Facebook und Co. sind die Folge.

Mehr: Until Dawn - Guide: So überleben alle Acht die Nacht

Nun fragen wir uns natürlich, ob Sony diesen Trend im August fortsetzt - und wenn ja, mit welchem Spiel beziehungsweise welchen Spielen. Schließlich bieten sich einige Titel an. So könnten zum Beispiel Mittelerde: Mordors Schatten, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Wolfenstein: The New Order oder The Evil Within auf ihre anstehenden Fortsetzungen aufmerksam machen. Zudem gibt es mit Bloodborne oder The Last of Us Remastered auch mehrere PS4-Exklusivspiele, die ähnlich alt wie Until Dawn sind.

Doch bevor wir hier noch mehr Titel aufzählen, wollen wir die Frage lieber an euch weitergeben: Welches PS4-Spiel wünscht ihr euch für's PS Plus-Lineup?