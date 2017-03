Uncharted: Lost Legacy - Details zur Story bekannt, Hinduismus & Indien im Fokus

Die Hintergrundgeschichte von Chloe steht bei Uncharted: The Lost Legacy im Mittelpunkt.

Die Geschichte von Nathan Drake mag in Uncharted 4: A Thief's End auserzählt worden sein, doch ein letztes Abenteuer haben die Entwickler von Naughty Dog noch im Gepäck. In Uncharted: The Lost Legacy schlüpfen wir in die Rolle von Chloe Frazer, die mit Nadine Ross an ihrer Seite auf der Suche nach dem Stoßzahn der Hindu-Gottheit Ganesha ist. In der GameInformer-Titelstory zum kommenden Standalone-DLC erfahren wir weitere Details zum Spiel.

So erfahren wir endlich auch etwas über den Bösewicht aus Uncharted: The Lost Legacy. Asav ist eine "Philosoph und Söldner", der sich selbst als Nachkomme der indischen Hoysala-Dynastie sieht, die im 14. Jahrhundert ihr Ende fand. Daher hat er seiner Meinung nach ein Anrecht auf den "Stoßzahn des Ganesha." Da Nadine eine Vergangenheit mit Asav hat, wurde sie von Chloe angeheuert, um ihn besser einschätzen zu können.

Uncharted: The Lost Legacy spielt etwa ein halbes Jahr nach Uncharted 4 und damit ist es auch gut möglich, dass das Thema Nathan Drake zwischen Chloe und Nadine aufkommt, auch wenn beide Frauen eher unterschiedliche Auffassungen von ihm haben. Nadine hat ihre Shoreline-Söldner verloren und ist nun allein unterwegs und die Zusammenarbeit mit Chloe kam in erster Linie dadurch zustande, dass beide innerhalb der Schatzsucher-Szene voneinander gehört haben.

Die Geschichte von The Lost Legacy soll bodenständiger werden als der Rest der Uncharted-Reihe. Die persönliche Geschichte von Chloe, ihre Beziehung zu ihrem Vater und ihr kultureller Hintergrund sollen eine wichtige Rolle spielen. Das Abenteuer soll komplett in Indien spielen und tief in die hinduistische Mythologie eintauchen.

Das Gameplay wird einerseits ähnlich wie in Uncharted 4 ablaufen, da Nadine eine vergleichbare Rolle wie Sam Drake einnimmt, andererseits fehlen Chloe die Kletter- und Kampf-Fähigkeiten von Nathan Drake, daher wird sie sich anders spielen.

Uncharted: Lost Legacy erscheint noch 2017 für PS4.

Uncharted: The Lost Legacy - 8 Minuten Gameplay aus dem Uncharted 4-Addon