The Last of Us und Uncharted stellen an sich schon riesige Blockbuster-Franchises für die PS4 dar. Verfilmt werden sollen die beiden Spiele-Reihen aber ebenfalls, und das auch schon eine ganze Weile. Wie bei den meisten Videospielverfilmungen scheint sich der Entstehungsprozess allerdings in die Länge zu ziehen. Jetzt gibt es endlich wieder neue Info-Häppchen zu beiden Projekten: Neil Druckmann hat sich im Rahmen des D.I.C.E.-Gipfels mit dem 10 Cloverfield Lane-Regisseur Dan Trachtenberg unterhalten und dabei aus dem Nähkästchen geplaudert. (via: Gamespot)

Naughty Dogs Einstellung zu Verfilmungen hat sich geändert

Neil Druckmann erzählt unter anderem von seinen Unterhaltungen mit dem Stranger Things- und Uncharted-Regisseur Shawn Levy. Der verstehe, worum es den Entwicklern der Spiele gehe. Druckmann erwähnt außerdem, dass sich die Gefühle des Entwicklerstudios Naughty Dog mit der Zeit verändert haben, was die Film-Adaptionen angeht.

"Wir waren erst einfach nur aufgeregt – oh mein Gott, die Filmwelt schaut auf uns! Es könnte einen Uncharted-Film auf der großen Leinwand geben. Dann vergeht mehr Zeit und auf einmal sind wir von einer direkten Adaption der Story, die wir erzählt haben, nicht mehr so begeistert. Weil wir das Gefühl haben, das wir diese Geschichte filmisch schon sehr gut erzählt haben, also wissen wir nicht so recht, was wir sonst einbringen sollen."

Nicht zwingend mit Third-Person-Ansicht:

Naughty Dogs nächstes Spiel

Videospiel-Verfilmungen werden sich immer seltsam anfühlen

Für die Macher der Spiele werde sich ein Film, in dem die Figuren von völlig anderen Menschen verkörpert werden, wahrscheinlich immer seltsam anfühlen, sagt Neil Druckmann:

"Für mich – und für Naughty Dog und viele unserer Fans – ist Nolan North Nathan Drake. Ashley Johnson ist Ellie. Troy Baker ist Joel. Es wäre sehr verwirrend, jemand anderen in dieser Rolle zu sehen."

Als Vergleich gibt er zu Bedenken, dass es sich zum Beispiel auch "auf so vielen Ebenen falsch" anfühlen würde, wenn jemand einen Breaking Bad-Film ohne Bryan Cranston drehen würde. Der Schauspieler wurde übrigens auch schon mit dem Uncharted-Film in Verbindung gebracht.

Die Fargo-Serie zeigt, wie es funktionieren kann

Ein besserer Ansatz sei der, den die Serie Fargo gewählt hat, da sind sich Dan Trachtenberg und Neil Druckmann einig: Vor allem deshalb, weil es nicht mit denselben Charakteren funktioniert.

"Es trifft den Ton, fängt wie Welt ein und erweitert sie. Ich liebe diese Show. Ich denke, so sollte es gemacht werden."

Neil Druckmann mag sein eigenes TLOU-Skript nicht mehr

Zum The Last of Us-Film gibt es sogar noch weniger handfeste Informationen, als es bei der Adaption von Uncharted der Fall ist. Neil Druckmann erzählt, er habe mittlerweile nichts mehr für das Skript übrig, das er selbst geschrieben hatte. Das Drehbuch stellt eine direkte Adaption der Spiel-Geschichte dar und wird so wohl nie zum Tragen kommen:

"Jetzt, wo ich etwas mehr Abstand dazu habe, schaue ich zurück und denke mir: Ich will nicht, dass dieser Film gemacht wird."

Zu beiden Filmen gibt es noch kein offizielles Kinostart-Datum oder ähnliches. Als nächstes kommt jetzt erstmal Alicia Vikander als Lara Croft mit dem neuen Tomb Raider-Film ins Kino.

