Uncharted: The Lost Legacy - Creative Director Shaun Escayg verlässt Naughty Dog

Shaun Escayg gibt via Twitter bekannt, dass er das Entwicklerstudio Naughty Dog verlassen hat. Er hat als Creative Director und Autor an der neuesten Veröffentlichung Uncharted: The Lost Legacy mitgewirkt. Insgesamt war er sieben Jahre bei Naughty Dog und auch an The Last of Us, dem Standalone-DLC Left Behind sowie Uncharted 4: A Thief's End beteiligt.

Seven years ago I joined the talented team at @Naughty_Dog on a project still in its infancy, The Last Of Us. Well, the rest is history. Left Behind, Uncharted 4 were fleeting and Uncharted The Lost Legacy pushed my creative growth even further- I will miss all my dogs.