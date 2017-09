Uncharted 4 & The Last of Us - Co-Director Bruce Straley verlässt Naughty Dog

The Last of Us und Uncharted 4 gehören zweifellos zu den beeindruckendsten und besten Spielen, die für PS3 und PS4 erschienen sind. An beiden war Bruce Straley als Co-Director beteiligt, der 1999 als Textur-Künstler und 15. Mitarbeiter beim Entwicklerstudio Naughty Dog anfing. Dass Neil Druckmann bei The Last of Us: Part 2 ohne ihn auskommen müssen wird, steht schon länger fest. Jetzt gibt Bruce Straley in einem offenen Brief auf der Website des Studios offiziell bekannt, dass er Naughty Dog verlässt.

"Das war die schwierigste Entscheidung meiner Karriere. Naughty Dog ist mein Zuhause. Der Kennel ist Familie. Ich habe so viel gelernt und bin so sehr gewachsen durch die Arbeit mit diesem unglaublichen Team. Aber nach der Leitung von drei extrem fordernden Projekten und nachdem ich mir eine ausgedehnte Zeit außerhalb des Büros genommen hatte, habe ich festgestellt, dass sich meine Energie in andere Richtungen fokussiert. Ich habe langsam realisiert, dass das ein Zeichen dafür war, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen."

Bruce Straley lässt seine offenbar sehr prägende Zeit noch einmal Revue passieren, lobt die herzliche Arbeitskultur und bedankt sich bei seinen Kollegen sowie den Fans. Naughty Dog habe das stärkste Team aller Zeiten und Bruce Straley sei stolz darauf, ein Teil des Ganzen gewesen zu sein. Er werde seine Kollegen und Freunde vermissen und sei gespannt, was da in Zukunft noch auf uns alle zukomme. Was er jetzt machen will, verrät Bruce Straley nicht.

Könnt ihr die Entscheidung nachvollziehen? Trauert ihr?

