Uncharted: The Lost Legacy - DLC kommt mit dem größten Uncharted-Level aller Zeiten

Uncharted: The Lost Legacy

Schon gestern habe ich euch über die neuen Details berichtet, die zu Uncharted: The Lost Legacy, dem Standalone-DLC zu Uncharted 4: A Thief's End, bekannt geworden sind. Neben ein paar Einzelheiten zur Geschichte hat Naughty Dog aber auch verraten, dass sich in The Lost Legacy das bislang größte Level befinden soll, dass die Uncharted-Reihe je gesehen hat.

Designer James Cooper betonte, dass das Level im indischen Westghats-Gebirge noch größer sei als die Madagaskar-Region aus Uncharted 4.

"Das ist das größte, einzelne Level, dass wir je in Uncharted gemacht haben. Geographisch gesehen ist es viel größer als Madagaskar, was bislang unser größtes Level war."

Anders als bisherige Uncharted-Gebiete soll es das Gebirge auch dem Spieler überlassen, welchen Weg er gehen möchte. Einen vorgefertigten Pfad soll es nicht mehr geben. Die Westghats-Region ist gekennzeichnet von Wasserfällen, Strömungen, matschigen Abhängen sowie großen Felsen, was das Vorankommen erschweren soll. Dafür feiert der Jeep aus Uncharted 4 in The Lost Legacy sein Comeback.

Uncharted: The Lost Legacy - 8 Minuten Gameplay aus dem Uncharted 4-Addon

Uncharted: The Lost Legacy soll noch 2017 für PS4 erscheinen.