Uncharted: The Lost Legacy - Stimmung wird sich von der in Uncharted 4 unterscheiden

Uncharted: The Lost Legacy - 8 Minuten Gameplay aus dem Uncharted 4-Addon

Der PS4-Hit Uncharted 4: A Thief's End bekommt mit Uncharted: The Lost Legacy einen eigenständigen Story-Standalone-DLC, samt neuem Schauplatz und Hauptcharakteren. Und der DLC wird sich offenbar stärker als vermutet von anderen Uncharted-Spielen unterscheiden, das verrieten zumindest einige Verantwortliche von Entwickler Naughty Dog im Gespräch mit dem Official PlayStation Magazine UK.

So sagte Creative Director Shaun Escayg beispielsweise, dass der Kontext von The Lost Legacy in der Uncharted-Welt zwar derselbe bleibe, aber dennoch eine andere Grundstimmung transportieren würde. Das läge zum Teil am neuen Schauplatz. Indien hätte tolle verborgene Tempel und seltsame Gottheiten, das mache es zu einem perfekten Setting für The Lost Legacy.

Mehr zum Thema: Uncharted 4 - Knapp 9 Millionen verkaufte Einheiten in 2016

Game Director Kurt Margenau ergänzte, dass sich auch das Kern-Gameplay des DLCs etwas von dem in Uncharted 4 unterscheiden werde. "Wir würde sagen, wir werden uns ein bisschen mehr öffnen", sagte Margenau. Er wolle nicht zuviel verraten, aber das Stadt-Setting würde sich auch auf das Gameplay auswirken, was letztendlich zu einer "tighter and more open experience" also strafferen und offeneren Spielerfahrung führen solle.

Außerdem ging Margenau noch auf die Beziehung der beiden neuen Hauptcharaktere ein. Erst die Chemie des Zusammenspiels von Nadine und Chloe werde das Ganze ins Rollen bringen und es sei spannend darüber nachzudenken, welche Perspektiven das ermöglichen könne. Chloe solle zudem eine "eigene Persönlichkeit" haben und sich damit von Uncharted-Legende Nathan Drake unterscheiden. Auch die Animationen sollen das ausdrücken, deswegen wurden viele Animationen, darunter zum Beispiel Kampfbewegungen, überdacht und neu aufgenommen.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint 2017 exklusiv für die PS4.

