Uncharted: The Lost Legacy - Video: Das müsst ihr zum Launch wissen!

Uncharted: die Serie fällt auch totalen Konsolenmuffeln ein, wenn es um filmreife Action, coole Helden und fast fotorealistische Charaktere geht. Das neueste Kapitel der Uncharted-Serie, The Lost Legacy, erscheint am 23. August - diesmal aber ohne Nathan Drake!

Wer die beiden Hauptfiguren sind, was sie und ihre Gegenspieler antreibt und wie sich The Lost Legacy ins Uncharted-Gesamtwerk einfügt, zeigt unser Video, in dem wir alle wichtigen Infos zum Spiel liefern. Außerdem gibt's bereits jetzt den Test zu lesen! Und auch wenn Nathan Drake keine Rolle mehr spielt, ist es doch interessant, mehr über die Hintergrundgeschichte des Schatzjägersund seiner Freunde zu erfahren.

Jägerinnen des verlorenen Stoßzahns: Uncharted: The Lost Legacy im Test

Uncharted: The Lost Legacy - Screenshots ansehen