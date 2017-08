Valnir Rok erscheint zwar erst zu einem (noch unbekannten) späteren Zeitpunkt für PS4 und Xbox One, die schon heute startende Closed Alpha auf dem PC wollen wir euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Wenn ihr euch vorab ein Bild vom frisch angekündigten Wikinger-Spiel aus Köln machen wollt, bei dem die beiden YouTube-Stars Gronkh und Sarazar als Produzenten involviert sind, dann könnt ihr euch ab sofort für die Testphase einschreiben.

Die Closed Alpha zu Valnir Rok startet am heutigen Freitag, den 4. August 2017, und endet am Sonntag, den 6. August 2017. Die Einladungen zur Alpha werden in Wellen rausgeschickt, sollen euch aber so früh wie möglich erreichen, sofern ihr euch registriert habt.

Valnir Rok wirft uns als Wikinger in eine weitläufige Open World und will uns mit typischen Sandbox-Aktivitäten beschäftigen, also Ressourcen sammeln, Werkzeuge bauen, Häuser bauen, andere Wikinger bekämpfen oder Verbündete finden.

Der Online-Titel erscheint im September 2017 als Early Access-Spiel auf Steam und soll später außerdem auf die PS4 und Xbox One kommen.

