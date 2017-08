Valnir Rok - Gronkh und Sarazar produzieren Wikinger-Suvivalspiel

Auf den ersten Blick ist an Valnir Rok wenig ungewöhnlich - vielleicht abgesehen vom Setting: Das Online-Survivalspiel versetzt uns in eine Welt, die an die nordische Mythologie angelehnt ist. Auf der Insel Valnir begegnen wir wilden Tieren, mythischen Monstern und sogar finsteren Göttern, die unseren gestrandeten Wikinger schnellstmöglich nach Valhalla schicken wollen.

Valnir Rok hat aber noch ein Ass im Ärmel, denn die YouTuber Gronkh und Sarazar haben ihre Finger im Spiel. Für die Entwicklung verantwortlich ist das Kölner Studio Encurio, dessen Geschäftsführer Sebastian Rahmel der Bruder von Valentin Rahmel (Sarazar) ist. PlayMassive, das gemeinsame Unternehmen von Erik Range (Gronkh) und Sarazar ist zudem als Geldgeber involviert. Die beiden Internetstars werden zudem als Ideengeber aufgeführt. Für ordentlich Werbung sollte also gesorgt sein.

Gewohnte Survival-Kost

Doch zurück zum Spiel. Das grundlegende Prinzip ähnelt anderen Vertretern des Survival-Genres wie Ark oder Rust: Wir erkunden eine große, offene Spielwelt, sammeln Ressourcen, craften Werkzeuge und bauen sogar Häuser. Außerdem verbünden wir uns mit anderen Spielern oder bekämpfen fremde Winkinger-Stämme.

Die Konkurrenz ist groß: Das sind die besten Survival-Games

Obwohl Valnir Rok erst jetzt angekündigt wurde, ist die Entwicklung des Online-Rollenspiels bereits erstaunlich weit fortgeschritten. Bereits auf der gamescom 2017 soll es eine spielbare Version geben, kurz später, im September will man dann im Early Access auf Steam an den Start gehen.

Valnir Rok soll außerdem für PS4 und Xbox One erscheinen. Wann genau die Konsolenversion in den Läden stehen soll, ist aber noch unklar.

Ein erster Trailer zeigt bereits kurze Gameplay-Szenen, zudem gibt es einige Screenshots zu bewundern.

