Venom - Spider-Man-Spinoff hat endlich einen Kinostarttermin

Venom in Spider-Man 3 (Sony Pictures)

Spider-Man treibt seit Kurzem endlich im Cinematic Universe von Marvel sein Unwesen. Demnächst kommt das neue Reboot in die Kinos – Spider-Man: Homecoming. Sony plant aber auch schon seit geraumer Zeit ein Spinoff zum Schurken Venom. Nach einigem Hin und Her hat der Film nun endlich einen Kinostarttermin, und zwar den 5. Oktober 2018. Dass Venom damit wie Spider-Man ein Teil des MCU wird, gilt aktuell aber als unwahrscheinlich.

Watch out, Spider-man. VENOM is now part of the release calendar web as Sony has slated the Spidey spinoff for October 5, 2018.