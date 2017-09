Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Die Sommerzeit ist vorbei, die Tage werden kürzer und die Blätter an den Bäumen werden langsam braun. Der Herbst steht vor der Tür und lässt aufgrund rasch sinkender Temperaturen den Wunsch in uns aufkommen, bei einer heißen Tasse Kakao im Warmen zu verharren und die neue Jahreszeit mit einem Spiel unserer Wahl einzuläuten.

Xur, der exotische Waffenhändler aus Destiny 2, hätte sich also beim besten Willen keinen besseren Zeitpunkt für sein erstes Erscheinen aussuchen können. So zieht es neben Rae, Hannes und Heiko auch "bekehrten" Destiny-Neuling Linda in den MMO-Shooter. David bleibt hingegen knallhart bei seiner Religion, dessen Gott auf den Namen Titanfall 2 hört. Dennoch wagt auch er einen Abstecher in Call of Juarez: Gunslinger, um zur Abwechslung statt futuristischer Mechs mal Cowboys über den virtuellen Jordan zu schicken. Das Wochenende steht dabei aber nicht ausschließlich im Zeichen von Ego-Shootern.

Denn Linda, Hannes und Mirco werden die kostenlose Demo von Project Octopath auf der Nintendo Switch ausprobieren, während Letzterer zusätzlich schon fleißig dabei ist, Pokémon Tekken DX auf Herz und Nieren zu testen. Hannes hingegen will all die Kämpferei bei einer entspannten Runde Golf in Everybody's Golf ausklingen lassen. Heiko wird sich außerdem noch dem komplexen Rollenspiel Elex widmen und die Pausen mit der bunten Hüpf-Action aus Rayman Legends auf der Switch verbringen.

Ich, der aktuelle Brotkrumen-Praktikant der GamePro, spiele dieses Wochenende vor allem mit Gedanken. Diese richten sich auf meine drei Hausarbeiten für die Uni, die mich für insgesamt zwei saftige Monate vom Spielen abhalten. Also auch nächstes Wochenende. Und das danach auch. Und das…

Aber genug von uns, wie sieht es mit euch aus?