Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Die Arbeitswoche ist zu Ende, lang lebe das Wochenende! Zum Verschnaufen bleiben uns allerdings nur zwei Tage, die zur maximalen Entspannung strategisch genutzt werden wollen. Was passt da besser, als sich gemütlich auf die Couch zu werfen und zu zocken? Auf dem Spiel-Plan der GamePro-Redaktion befindet sich diesmal eine bunte Mischung aus alten und neuen Titeln.

Das Wochenende von Mirco steht ganz im Zeichen der Nintendo Switch: Er schmeißt die Hybrid-Konsole an, um sich dem nicht enden wollenden Kugelhagel in Sine Mora EX zu stellen. Zwischenzeitlich wechselt er dabei auch zu Fire Emblem Warriors.

Hannes hat sich viel für das Wochenende vorgenommen und spielt Cities: Skylines, Pillars of Eternity und Night in the Woods. Alle drei Titel gleichzeitig, wie er mir mit ernster Miene versicherte. Unseren freier Autor David verschlägt es hingegen in das Fantasy-RGP Tyranny, das passenderweise auf Elementen aus Pillars of Eternity aufbaut.

Nach dem einwöchigen Event zu Assassin's Creed: Origins braucht Linda spielerische Abwechslung und taucht ab in die dunkle Welt von The Evil Within 2. Währenddessen dreht Tobi ein paar Runden auf den digitalen Rennbahnen von Gran Turismo Sport. Zusätzlich dazu unterstützen die beiden Rae beim Leviathan-Raid in Destiny 2, das nach wie einen großen Teil der GamePro-Redaktion in seinen Bann zieht.

Ich für meinen Teil vertreibe mir ähnlich wie Mirco die Zeit mit Fire Emblem Warriors, spiele aber anders als mein Kollege auf dem 3DS. Der neue Titel, in dem Fire Emblem auf Dynasty-Warriors trifft, macht laut unserem aktuellen Test sehr viel richtig. Das kann ich mir nicht entgehen lassen!

Und wie immer seid nun ihr an der Reihe: Was spielt ihr dieses Wochenende?