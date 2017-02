Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Seit dem 14. Februar ist Ubisofts neuester Streich For Honor erhältlich. Während Dom schon einige Stunden mit dem Spiel verbracht hat und am liebsten mit Wikingerhelm zur Arbeit kommen würde, werde ich mich dieses Wochenende ebenfalls für die Schlacht wappnen und meine Zeit mit For Honor verbringen.

Mehr: For Honor - Erster Patch soll die nervigste Spielmechanik korrigieren & so helft ihr euch bis dahin

Hannes steckt mit Nioh immer noch im feudalen Japan ist und trotz seiner Abneigung gegenüber Bosskämpfen mittlerweile sogar weiter als ich (die an Umi-Bozu wohl niemals vorbeikommen wird. Ja ja, ich weiß). Tobi dagegen spielt Guerilla Games' Action-RPG Horizon: Zero Dawn, das sogar schon einen Weg in einige Wohnzimmer gefunden hat und für ordentlich Feierstimmung sorgt.

Mirco schnappt sich Schild, Schwert und grüne Zipfelmütze und quartiert sich mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Hyrule ein. Tim macht hingegen Urlaub von aktuellen Releases und spielt Superheld(in) in Infamous: First Light. Und Dom, der spielt natürlich weiterhin For Honor.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Was spielt ihr am Wochenende? Habt ihr eine tolle Empfehlung?