Watch Dogs 2 - »Seamless«-Multiplayer in Teilen reaktiviert, weitere Features sollen folgen

Watch Dogs 2 will seine Spieler mit einem »Seamless«-Multiplayer begeistern, doch zum Release des Spiels war der noch nicht verfügbar. Aufgrund technischer Probleme deaktivierte Ubisoft das Feature, arbeitete in der Zwischenzeit an einem Patch und wollte die Fehler eigentlich am vergangenen Wochenende aus der Welt schaffen. Doch bekanntlich wurde nichts daraus. Dafür reicht Ubisoft nun Teile des »Seamless«-Multiplayers zusammen mit dem Update 1.05, das für eine bessere Stabilität sorgen soll, nach.

Um welche Multiplayer-Features es sich dabei genau handelt, verrät die offizielle Website zu Watch Dogs 2:

Ladet Freunde zu einer Koop-Sitzung ein oder sucht nach neuen Koop-Partnern

Hackt euch in die Hacker-Welt eines Rivalen

Findet Ziele für Kopfgeldjagden oder lasst Kopfgeld auf euch selbst aussetzen

Das Team werde die Stabilität des Multiplayers im Auge behalten, heißt es weiter. Würde alles ohne größere Probleme funktionieren, dann werde man die übrigen Features freischalten:

"Sich in der Nähe befindende Kopfgeld-Ziele und Prime_Eight-Rivalen werden eurer Welt beitreten und versuchen, euch auszuschalten und euch hacken, ohne die Multiplayer-App im Smartphone nutzen zu müssen. Ihr werdet zudem auch freundlichen DedSec-Hackern begegnen, die euch helfen werden, verschiedene DedSec-Events in San Francisco abzuschließen."

Watch Dogs 2 erschien vor Kurzem für PS4 und Xbox One. Das Hacker-Abenteuer schneidet im internationalen Wertungsspiegel sehr gut ab und auch wir vergaben im GamePro-Test eine Wertung von 80 Punkten für die PS4-Version. Allerdings fallen die ersten Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorgänger enttäuschend aus.

Wie gefällt euch der »Seamless«-Multiplayer von Watch Dogs 2 bisher?

