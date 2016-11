Watch Dogs 2 - Ubisoft stellt beinahe alle Multiplayer-Features wieder online

Watch Dogs 2

Seit Release des neuen Hacking-Abenteuers Watch Dogs 2 hatte Ubisoft mit einigen Problemen bezüglich des Multiplayers zu kämpfen. Abstürzende Spiele und eingefrorene Ladebildschirme führten dazu, dass der Entwickler den Multiplayer kurz vor Release offline nehmen musste. Seitdem wurde fieberhaft an einem Patch gearbeitet, der seit gestern endlich voll im Einsatz ist. Seit dem 24. November können wir beinahe alle Features des Multiplayers nutzen.

Wie wir bereits vor zwei Tagen berichteten, fing Ubisoft damit an, den Multiplayer wieder stufenweise online zu schalten. Dann war es wieder möglich, Freunde zu Koop-Missionen einzuladen und sich in fremde Welten zu hacken. Seit gestern, wie Kotaku berichtet, wurden auch die anderen nahtlosen Multiplayer-Features eingeführt. Demnach ist es jetzt wieder möglich, dass in der Nähe befindliche Kopfgeld-Ziele und Prime_Eight-Rivalen die eigene Spielwelt betreten und uns das Leben schwer machen, ohne zuerst die Multiplayer-App benutzen zu müssen. Zusätzlich treffen wir während unserer Reise durch San Francisco nun auch auf verschiedene DedSec-Events und können Spieler zu Koop-Missionen einladen.

Laut Eurogamer fehlt aber immer noch die Möglichkeit, »neutrale« Spieler im eigenen Spiel zu treffen. Die Seite geht aber davon aus, dass uns dieses Feature in einem letzten Schritt in Kürze bereitgestellt wird. Watch Dogs 2 erschien am 15. November für PS4 und Xbox One. In unserem Test erhielt die PS4-Version 80 Punkte.

Habt ihr den Multiplayer schon gespielt? Was gefällt euch an ihm am besten?

Watch Dogs 2 - Angespielt: Was bietet der nahtlose Multiplayer?