Wertungsspiegel: Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Die ersten Wertungen im Überblick

Ab morgen, dem 07. November 2017 ist Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds für alle verfügbar.

Rae hat das Einzelspieler-DLC in ihrem Test bereits für euch unter die Lupe genommen und ist begeistert. Die anderen internationalen Reviews, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht wurden, haben wir für euch zusammengefasst.

*Abgerufen am 06.11.2017

Horizon: Zero Dawn - Screenshots zum DLC "The Frozen Wilds" ansehen

Insgesamt scheint der DLC den meisten Testern sehr gut gefallen zu haben. Für Gamesradar stelle der DLC beispielsweise "eine reichhaltige Erweiterung von Aloys Welt, mit komödiantischer Brillianz und narrativer Tiefe" dar.

IGN ist gleichzeitig begeistert von dem herausfordernden Schwierigkeitsgrad und schreibt:

Als Kritikpunkt führt Polygon die Auswahl der Waffen an:

"Die neuen Waffen in The Frozen Wilds verhalten sich wie Gewehre und Flammenwerfer, was Horizon noch näher an die eintönigen Kämpfe anderer Open World-Spiele bringt."