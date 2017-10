Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Landscape-Trailer zeigt euch die Schauplätze der Erweiterung

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 16:30

In wenigen Wochen dürft ihr euch in der Erweiterung The Frozen Wilds durch die Eiswüsten von Horizon Zero Dawn schlagen. Bevor es soweit ist, gibt es nun einen neuen Trailer zu sehen, der euch einen kurzen Blick auf die neuen Schauplätze gewährt.

Neben eisigen Bergen und frostigen Tälern warten auch zugeschneite Waldabschnitte auf euch, in denen plätschernde Flüsse der Kälte trotzen. The Frozen Wilds erscheint am 9. November 2017, es wird aber auch eine Complete Edition bestehend aus dem Hauptspiel und dem Addon geben. Zuletzt erschien für das Action-Adventure der Patch 1.33, der unter anderem das New Game+ verbesserte.