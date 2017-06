White Day: A Labyrinth Named School erschien bereits 2001 in Südkorea und gilt seither als ein Kult-Klassiker des Survival-Horror-Genres. Dieses Jahr soll eine überarbeitete Version auch im Westen und für die aktuelle Konsolen erscheinen.

Bisher wussten wir nur, dass das Horrorspiel im August erscheinen soll, nun gibt es aber endlich einen konkreten Termin (via Destructoid): Am 4. August ist es soweit und White Day: A Labyrinth Named School schafft den Sprung auf PS4, um euch dort in Angst und Schrecken zu versetzen.

In der Rolle des Jungen Hui-min Lee schleichen wir uns nachts in unsere leider nicht ganz so verlassene Schule, um Pralinen im Schrank einer Mitschülerin zu verstecken. Einmal angekommen müssen wir feststellen, dass wir mit einigen gefährlichen Geistern in die Schule eingesperrt wurden.