Wolfenstein 2 - Erstes großes Update bringt neue Inhalte, Leaderboards & Xbox One X-Support

Wolfenstein 2: The New Colossus macht genau da weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Das Sequel wurde am 27. Oktober veröffentlicht und heimst seitdem begeisterte Kritiken ein. Jetzt gibt es das erste, richtig große Update – und das hat es in sich. Neben einigen Bugfixes für die PC-Version und dem Xbox One X-Support gibt es nämlich noch sehr viel mehr zu entdecken. Passend zum Update ist auch der Countdown abgelaufen und der dahinterliegende Vault kann jetzt betreten werden.

Freedom Chronicles Episode Zero

Wer vorbestellt hat oder einen Season Pass besitzt und den entsprechenden Code einlöst, erhält jetzt Zugriff auf die sogenannte Episode Zero der Freedom Chronicles. Die Vorab-Episode stimmt uns auf die kommenden, größeren DLCs (Adventures of Gunslinger Joe, The Diaries of Agent Silent Death und Amazing Deeds of Captain Wilkins) ein und stellt deren drei Hauptcharaktere vor.

Xbox One X-Unterstützung

Wer bereits eine Xbox One X sein Eigen nennt, kann Wolfenstein 2: The New Colossus darauf jetzt in 4K-Auflösung genießen und profitiert außerdem von der dynamischen Auflösungs-Skalierung.

Kampfsimulationen & Vault

Im jetzt geöffneten Vault warten zehn komplett neue Kampf-Simulationen auf euch. Die erreichen wir entweder direkt über das Hauptmenü oder im U-Boot, das uns als Basis und Spiel-Hub dient. Als einzige Voraussetzung müssen wir dafür mindestens Kapitel 2 erreicht haben. Außerdem gibt es jetzt auch Leaderboards, wir können also gegen unsere Freunde antreten und sehen, wer sich in den Herausforderungen am besten schlägt.

