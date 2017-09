Der September hat seine ersten zwei Wochen bereits hinter sich gelassen und das bedeutet, dass nicht nur die ersten vertrockneten Blätter von den Bäumen rieseln, sondern auch neue Gratis-Spiele für die Xbox One und Xbox 360.

Microsoft rotiert das Games With Gold-Lineup für den September 2017, schmeißt Trials Fusion und Hydro Thunder Hurricane aus dem Gratis-Sortiment und fügt stattdessen mit Oxenfree für die Xbox One und Battlefield 3 für die Xbox 360 zwei neue kostenlose Titel hinzu, die ihr euch ab jetzt herunterladen könnt - sofern ihr denn Xbox Live Gold-Mitglieder seid.

Wenn ihr auf ungewöhnliche Spielerfahrungen steht, dann solltet ihr euch Oxenfree unbedingt mal anschauen. Das Indie-Adventure von Night School Studio wirft eine Gruppe von Teenagern auf eine verlassene Insel und jagt sie durch ein übernatürlichen Mysterie-Horror-Trip.

Das Besondere an Oxenfree sind die (lediglich englisch vertonten!) Dialoge, die nicht nur wegen der Sprecher dynamisch und wunderbar natürlich wirken, sondern insbesondere deshalb, weil sie in Echtzeit ablaufen. Während wir uns mit Hauptcharakter Ren, in der Regel mit Begleitung, über die Insel bewegen, tauchen in jeder Dialogsequenz Sprechblasen über unserem Kopf auf, zwischen denen wir wählen müssen. Da das Spielgeschehen hier nicht einfriert, haben wir nicht ewig Zeit für eine passende Antwort. Unser Gesprächspartner brabbelt einfach munter weiter und wir müssen unseren Senf rechtzeitig dazu geben - oder auch nicht. Wie im echten Leben eben.

Xbox Games With Gold im September 2017

Xbox One

Forza Motorsport 5: Game of the Year Edition (1. bis 30. September)

Oxenfree (16. September bis 30. Oktober)

Xbox 360