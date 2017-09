Xbox Live Gold im September 2017 - Erste Gratis-Spiele für Xbox One & Xbox 360 jetzt verfügbar

Wir schreiben den 1. September 2017 und zusammen mit dem ersten Tag des Monats huschen die ersten Gratis-Spiele aus dem Games With Gold-Programm von Microsoft ans Tageslicht. Xbox Live Gold-Mitglieder können sich ab heute Forza Motorsport 5 für die Xbox One schnappen. Das seit dem 16. August 2017 gratis verfügbare Trials Fusion ist außerdem noch bis zum 15. September erhältlich.

Für die Xbox 360 winkt ab heute bis zum 15. September Hydro Thunder Hurricane. Einen Tag später könnt ihr euch den Shooter Battlefield 3 unter den Nagel reißen. Die 360-Spiele können dank Abwärtskompatibilität übrigens auch auf der Xbox One gespielt werden. Unten findet ihr alle Games With Gold-Spiele im September 2017 in der Übersicht.

Games With Gold im September 2017

Xbox One

Trials Fusion (16. August bis 15. September)

Forza Motorsport 5: Game of the Year Edition (1. bis 30- September)

Oxenfree (16. September bis 30. Oktober)

Xbox 360

Hydro Thunder Hurricane (1. bis 15. September)

Battlefield 3 (16. bis 30. September)

Auf welche Gratis-Spiele freut ihr euch besonders?