Erinnert ihr euch noch an den allerersten Xbox-Controller? Wer "The Duke" einmal in der Hand hatte, weiß sicherlich noch, wie klobig die Eingabemaschine war. Dennoch versprüht der Controller einen gewissen Nostalgie-Charme, auf den auch Xbox One-Spieler demnächst nicht mehr verzichten müssen. Der Duke-Controller wird jetzt nämlich neu aufgelegt. (via Cnet)

Neuer Duke-Controller: Preis & Features

Der neue Duke-Controller wurde auf der Technik-Messe CES 2018 vorgestellt und soll breits im März für rund 70 Dollar auf den Markt kommen. Hinter dem Projekt steckt Seamus Blackley, der maßgeblich für das Design der ersten Xbox verantwortlich ist. Er hat sich für das Duke-Reboot mit dem Unternehmen Hyperkin zusammengetan.

Blackley bestätigt, dass die neue Version des Duke-Controllers über ein eingebautes OLED-Display verfügen wird, das die Boot-Sequenz der ersten Xbox abspielen kann. Die Hardware wird außerdem die kennzeichnende Originalgröße des Vorbilds besitzen.

Einige zusätzliche kleine Modernisierungsarbeiten hat der Duke-Controller ebenfalls spendiert bekommen. Er erscheint mit einem Anschluss für ein USB-Kabel sowie zwei zusätzlichen kleinen Schultertasten.

Der neue Controller eignet sich nicht nur für Xbox One-Spiele, sondern auch für ältere Xbox 360-Spiele, die das Xbox Controller-Layout unterstützen.

Werdet ihr euch den neuen Duke-Controller holen?