Das Marktforschungsunternehmen NPD Group hat die offiziellen Zahlen zur Analyse des Weihnachtsgeschäfts 2017 in den USA zwar noch nicht herausgegeben, Aaron Greenberg weiß aber offenbar schon Bescheid und freut sich auf Twitter über den Erfolg der Xbox One im vergangenen Dezember.

Thank you to everyone who helped support @Xbox One this holiday, @npdgroup just reported our highest Xbox One December console share ever, looking forward to a big 2018! ? — Aaron Greenberg ??????? (@aarongreenberg) January 11, 2018

Wie der Head of Xbox Games Marketing bekannt gibt, hat sich die Xbox One im Dezember 2017 in den USA öfter verkauft als die PS4. Dabei bezieht sich Greenberg auf die noch nicht herausgegebenen Daten der NPD.

Besser sei nur die Nintendo Switch, die den amerikanischen Markt dominiere und zum Weihnachtsgeschäft in noch mehr Haushalte gelandet sei als die Xbox One und PS4. Bereits vor einigen Tagen hatte Nintendo die Switch offiziell zur am schnellsten verkauften Konsole in den USA erklärt. In nur zehn Monaten konnte sich die Switch hier 4,8 Millionen Mal verkaufen.

Was trying to just thank folks for supporting us and the incredible success following the launch of Xbox One X. But yes Xbox outsold PS4 in December for Gen 8 consoles according to NPD data, while Nintendo also had a great month as Switch had most overall units. — Aaron Greenberg ??????? (@aarongreenberg) January 12, 2018

Ausschlaggebend für den Erfolg der Xbox One in den USA dürfte indes der Launch der Xbox One X gewesen sein, die seit November 2017 weltweit erhältlich ist und sich mit dem Titel der stärksten Konsole der Welt brüstet.

Vor einigen Tagen machte IDC-Marktanalyst Lewis Ward auf sich aufmerksam. Der bezeichnete die Xbox One X nämlich als Konsole der Generation 8.5, während Sonys PS4 Pro lediglich ein "Marketing-Gimmick" sei.