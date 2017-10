Xbox One - Liste der abwärtskompatiblen Xbox-Spiele

Erst gestern berichteten wir über zwölf Xbox-Spiele, die dank Abwärtskompatibilität angeblich auch auf der Xbox One laufen. Inzwischen hat Microsoft die ersten Titel für das Abwärtskompatibilitätsprogramm bestätigt. Mit dem ersten Schwung kommen am 24. Oktober 2017 insgesamt 13 Spiele der Original-Xbox, die ihr nun auch auf die Xbox One zocken könnt, darunter ein paar echte Perlen, die euch vielleicht entgangen sind. (via IGN)

Alle Abenteuer profitieren dabei von einer 1080p-Auflösung, einer höheren Bildrate und schnelleren Ladezeiten.

Die Liste der abwärtskompatiblen Xbox-Spiele für Xbox One

Folgende Original-Xbox-Spiele laufen auf der Xbox One. Wir werden die Liste regelmäßig aktualisieren.

Besitzt ihr die Original-Disk der Xbox-Spiele, braucht ihr sie lediglich in die Xbox One zu schieben - das Spiel wird erkannt. Digitale Versionen funktionieren ebenso. Einige dieser Spiele könnt ihr für knapp 10 Euro im Xbox Store kaufen.

Titel, die den System Link-Multiplayer unterstützen, funktionieren weiterhin und sogar Xbox-übergreifend. Laut IGN ist es möglich, beispielsweise Crimson Skies mit Leuten auf Xbox, Xbox One (S) und Xbox One X zusammen zu spielen. Der Online-Multiplayer wurde jedoch deaktiviert, da die Server bereits vor Jahren abgeschaltet wurden. Auf Netzwerkmatches müsst ihr also verzichten.