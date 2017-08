Xbox One - Microsoft kündigt drei neue Wireless-Controller an

Microsoft hat drei neue Wireless-Controller für die Xbox One angekündigt und bringt damit in Zukunft farbliche Abwechslung vor unsere Fernsehschränke. Die neuen Controller gibt's in den Farben Patrol Tech Special Edition Green/Grey und Volcano Special Edition. Alle drei sind nicht nur mit der Xbox One und Xbox One S kompatibel, sondern auch mit der kommenden Xbox One X.

Die drei neuen Xbox-Controller erscheinen am 5. September 2017 zu einem Preis von 64,99 Euro. Im Microsoft Store könnt ihr euch die Geräte bereits vorbestellen, wenn ihr wollt.

Falls ihr auf dem PC spielt, dann freut ihr euch ja vielleicht außerdem über den verbesserte Xbox Wireless Adapter für Windows 10 freuen, den Microsoft im gleichen Atemzug angekündigt hat. Das Gerät ist 66 Prozent kleiner als sein Vorgänger und nimmt im USB-Port daher nicht ganz so viel Platz weg. Am 8. August 2017 wird der Adapter veröffentlicht und erscheint außerdem im Bundle mit dem Xbox One Wireless-Controller.

Alles zur Xbox One X, ob nun Preis, Release-Datum, VR-Support und Specs, erfahrt ihr hier. Erst vor Kurzem verkündete Xbox-Chef Phil Spencer den baldigen Start der Xbox One X-Vorbestellerphase via Twitter.