Xbox One - Microsoft veröffentlicht System-Update für Preview-Mitglieder

Mitglieder von Microsofts Preview-Programm für die Xbox One kommen in den Genuss eines neuen System-Updates. Die Alpha-Version 1705.170505-1900 bringt in erster Linie Bugfixes.

von David Molke,

08.05.2017 11:30 Uhr