Die Xbox One soll durch Project Scorpio nicht obsolet werden

Microsoft will Ende des Jahres die bis dato leistungsfähigste Konsole überhaupt auf den Markt bringen. Die Ausrichtung der Konsole sorgt allerdings ab und zu noch für Verwirrung: Erst hieß es, dass keine Exklusivtitel für Project Scorpio erscheinen, dann gab es Meldungen über "VR-Erlebnisse", die Scorpio-Besitzern vorbehalten sein sollen.

Zuletzt wurde allerdings auch der Hinweis auf VR von der offiziellen Produktseite entfernt. Wer sich jetzt fragt, ob Microsoft nach dem Project Scorpio-Launch überhaupt noch die herkömmliche Xbox One unterstützt, steht damit sicher nicht allein da – braucht sich aber laut Xbox-Chef Phil Spencer keine Sorgen machen:

@ahbenitez86 Xbox One and S will be supported consoles for many years.