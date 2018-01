Kürzlich hat Microsoft bekannt gegeben, dass in der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass zukünftig auch alle großen First-Party-Titel vom Release-Tag an verfügbar sind. Darunter fallen in diesem Jahr zum Beispiel Sea of Thieves, State of Decay 2 und Crackdown 3, aber auch die neuen Halo- Forza- und Gears of War-Teile werden vom Launch-Tag an über Xbox Game Pass spielbar sein.

Bislang war allerdings noch nicht klar, wie lange diese Spiele in der Flatrate verfügbar sind, ob bestimmte Titel nach kurzer Zeit aus der Auswahl herausrotieren etc. Jetzt hat Xbox-Mitarbeiter Aaron Greenberg auf Twitter diese Frage beantwortet:

Some of our @Xbox fans have asked, so wanted to share: we’re adding new Xbox One exclusives to Game Pass with the intention of them being a regular part of the value for being an #XboxGamePass subscriber going forward! https://t.co/da6bigXCz1