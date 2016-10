Xbox One - Rage & Killer is Dead jetzt abwärtskompatibel

Rage

In regelmäßigen Abständen wird ein kleiner Teil der Xbox 360-Bibliothek entstaubt und via Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One zugänglich gemacht. Auch jetzt hat Xbox Live-Chef Larry "Major Nelson" Hryb wieder drei Klassiker bekannt gegeben, die ihren Weg auf die aktuelle Microsoft-Konsole gefunden haben.

RAGE, Killer Is Dead and Shred Nebula are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/TJ2agu22Cq — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) October 27, 2016

Ab sofort zählen damit der id Software-Shooter Rage, das Actionspiel Killer is Dead und der Arcade-Titel Shred Nebula zum Aufgebot der abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One. Hier gilt es aber zu beachten, dass Rage nur mit der Original-Disc gespielt werden kann.

Habt ihr die Titel schon?