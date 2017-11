Xbox One X - So findet ihr eure Enhanced-Spiele im Menü

Die Xbox One X steht vor der Tür, der Release der Powerkonsole erfolgt am 7. November 2017. Microsoft verspricht für die X im Vergleich zu einer "normalen" Xbox One einige technische Vorteile, zum Beispiel die Darstellung in nativem 4K, flüssigere Bildraten oder mehr Details.

Für viele kommende und bereits bestehende One-Spiele soll es zukünftig Updates für Verbesserungen geben, teilweise gibt es sie sogar schon. Microsoft markiert diese Titel mit einem "Xbox One X Enhanced"-Logo, sie sind also für eure Xbox One X optimiert. Eine Liste mit allen Enhanced-Titeln findet ihr in unserem Special.

Alles zu Microsofts neuem One-Modell: Alles Wichtige zu Preis, Release, Spielen etc. zur Xbox One X

Doch was mache ich wenn ich diese Liste gerade nicht zur Hand habe und wissen möchte, welche meiner Spiele eine Xbox One X-Überholung bekommen haben/werden? Ganz einfach, denn im Hauptmenü der Xbox One lässt sich das ganz einfach nachschauen.

Ihr wechselt dazu einfach in den Bereich "Meine Spiele und Apps", geht dann auf den Punkt "Spiele" und markiert beim rechten Reiter die Auswahl "Für Xbox One X optimierte Spiele". Hier werden alle Titel aufgeführt, für die eure Konsole das Enhanced-Update bereits geladen hat.

Um zu sehen, welche Updates für andere Titel bereits verfügbar, aber noch nicht auf eurer Konsole installiert ist, wechselt ihr etwas weiter unten in den Bereich "Updates" und wählt auch hier beim rechten Reiter die Option "Für Xbox One X optimierte Spiele". Per Druck auf den Spieletitel könnt ihr dann das Enhanced-Update herunterladen.