Xbox One X - The Witcher 2 & weitere Xbox 360-Spiele werden optimiert

Vor wenigen Tagen hatte Microsoft bereits angekündigt, dass mehr Xbox 360-Klassiker für die Xbox One X optimiert werden sollen. Auf Worte folgen nun Taten, wie Microsoft Lead Program Manager Bill Stillwell verkündet. Ab sofort könnt ihr vier weitere 360-Spiele so schön wie noch nie genießen.

Konkret geht es dabei um The Witcher 2: Assassins of Kings, Crackdown, Fable Anniversary und Forza Horizon. Diese vier Titel können, zusammen mit ihren Vorgängern, auf der Xbox One X mit einer neun Mal höheren Auflösung dargestellt werden. Außerdem profitieren sie von besser Farbdarstellung. Der ursprüngliche Code der Spiele wird dafür nicht verändert. Es bleiben also genau die Klassiker, die euch in Erinnerung geblieben sind, nur etwas hübscher.

Außerdem gibt es nun für alle optimierten Xbox 360-Spiele eine zusätzliche Option, mit der sich die Spieler zwischen "Graphics" und "Performance" entscheiden können. Je nach Präferenz gibt es also schönere Grafik oder eine höhere Bildrate. Ihr findet die Option im Xbox 360-Guide, den ihr mit dem View- und Menü-Button aufrufen könnt.

Dank Abwärtskompatibilität lassen sich aktuell über 450 Xbox 360-Spiele auf der aktuellen Microsoft-Konsole spielen. Insgesamt wurden bisher elf Klassiker für die Leistung der Xbox One X optimiert.

Alle bisher optimierten Xbox 360-Spiele:

Welchen optimierten Klassiker spielt ihr zuerst?